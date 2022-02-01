В Коми водитель мусоровоза сбил пенсионерку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 31 января, в Усть-Цильме водитель мусоровоза сбил 63-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12:20. 44-летний мужчина ехал за рулем МАЗа по подъезду к администрации Усть-Цилемского района в сторону улицы Новый квартал. Напротив дома №24б водитель не справился с управлением и сбил женщину, которая шла навстречу грузовику. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы мягких тканей голени и бедра. Женщину увезли в больницу.

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