Мошенники украли у жителя Коми 82 тысячи рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1962 года рождения более 82 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

Воркутинец увидел в социальной сети «Одноклассники» рекламу одного из банков. Там говорилось о том, что каждый новый клиент получает 10 тысяч рублей. Житель Заполярья перешел по ссылке и ввел персональные данные, включая данные карты. В итоге у него списалось 82 407 рублей за покупку в интернет-магазине. Воркутинец обратился в полицию, и покупку в магазине удалось заблокировать покупку в магазине. Сейчас мужчина ждет возврата денежных средств. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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