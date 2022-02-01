В Ухте дистанционное обучение продлили до 6 февраля

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В Ухте в след за Сыктывкаром продлили дистанционное обучение для школьников. На заочную форму перейдут со 2 февраля все школы, а также кружки и секции. Как сообщают городские власти, ограничения продлятся до 6 февраля.

Напомним, что в Ухте каждый день фиксируют сотни новых заражений коронавирусом, а также высокую заболеваемость ОРВИ. По данному показателю город отстает от столицы Коми всего на несколько пунктов.

- Решение было принято на основании предложения главного государственного санитарного врача по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району А. Повалишиной, решения оперативного штаба по контролю и мониторингу новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ухты от 1 февраля 2022 года, - сообщила пресс-служба ухтинской администрации.

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