В Коми из пожара в многоквартирном доме спасли четверых человек: есть пострадавший

Фото: архив "КП"

В Ухте произошел крупный пожар, в котором пострадал один человек. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

В ведомстве уточнили, что возгорание было зафиксировано в одной из квартир жилого дома по улице станция Ветлосян, 25. По словам очевидцев, огонь вспыхнул быстро, а дым распространился по всему зданию.

На момент прибытия пожарных самостоятельно свои квартиры покинули 14 человек, еще четверым понадобилась помощь. Сообщается, что 43-летнему мужчине понадобилась помощь медиков.

- В 21:45 возгорание было ликвидировано. В результате пожара травмирован 43-летний мужчина и повреждена квартира на площади 7 квадратных метров, - рассказали в министерстве.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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