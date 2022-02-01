На еду и жилье для участников ЧМ по бенди в Коми потратят 15 миллионов рублей

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

На проживание и питание участников чемпионата по бенди в Сыктывкаре планируют потратить около 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Аукцион выиграла гостиница «Сыктывкар». Компания предложила выполнить работы за 15,2 миллиона рублей, а начальная цена контракта составила 15,96 миллионов рублей. Спортсмены будут заезжать по 154 человека в два периода. Первый из них продлится с 7 по 14 марта, а второй – с 26 марта по 4 апреля. В документации было указано, что место проживания должно быть в радиусе трех километров от Республиканского стадиона.

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