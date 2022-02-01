Каждый третий зараженный коронавирусом приходится на Сыктывкар

Фото: архив "КП"

В Коми установлен абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных ковидом за все время пандемии. Специалисты обнаружили за последние 24 часа 1 033 инфицированных коронавирусом в городах и районах республики. По данным Роспотребнадзора, каждый третий заболевший приходится на Сыктывкар.

В столице Коми за сутки диагностировано 345 новых случаев, что делает Сыктывкар лидером рейтинга. Второе место с 304 свежими фактами заражения занимает Ухта. На третьей строчке топа расположилась Воркута - 54 заболевших.

Также в рейтинге отмечены Усинск (+51), Сосногорский район (+49), Сыктывдинский район (+23), Вуктыльский и Корткеросский (+22).

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - говорится в релиза регионального Роспотребнадзора.

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