В Коми 38-летний мужчина случайно убил жену, толкнув ее в плечо

Фото: архив "КП"

В Сосногорском районе молодая женщина умерла от рук собственного мужа, который толкнул ее в плечо. О трагической случайности рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Драма развернулась в поселке Малая Пера в ноябре прошлого года. Супружеская пара сильно поругалась и муж толкнул руками в плечо жену. Женщина, которая была на тот момент пьяна, потеряла равновесие и ударилась головой об печь. Сельчанка два дня боролась за свою жизнь на больничной койке, но медикам спасти ее не удалось: слишком тяжелые были травмы.

- В ходе расследования фигурант признал вину в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, - прокомментировали ход дела в СК. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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