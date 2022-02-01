В Сыктывкаре задержали молодого человека с мефедроном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре задержали местного жителя 1998 года рождения с мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Сотрудники ведомства обратили внимание на группу молодых людей. Они вышли из заснеженного леса, сели в машину и уехали. Росгвардейцы остановили автомобиль, чтобы проверить находящихся там людей. Когда пассажиры и водитель покинули машину, росгвардейцы обнаружили на заднем сиденье пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, силовики заметили, что один из сыктывкарцев имеет визуальные признаки опьянения.

На место прибыли полицейские. Они выяснили, что задержанный – ранее не судимый молодой человек 1998 года рождения. Он купил в интернете 0,7 грамма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми хотел продать более 160 граммов наркотиков