Жители Коми могут обратиться за выплатами через портал «Госуслуги»

Фото: пресс-служба Минтруда Коми

За получением пособий и выплат жители Коми могут обратиться через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Подать заявление можно в любое время и не выходя из дома. Перечень госуслуг, которые оказываются по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, опубликован на сайте ведомства. В Минтруда призывают жителей республики использовать портал «Госуслуги» для того, чтобы получать государственные услуги, пособия и выплаты дистанционно. Необходимость в посещении МФЦ или учреждений соцзащиты в таком случае отпадает.

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