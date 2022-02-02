Жительница Емвы живет с ребенком-инвалидом в аварийном доме

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В прокуратуре Коми сообщили, что в Княжпогостском районе администрация не предоставила взамен непригодного жилья другое женщине с сыном-инвалидом.

По информации ведомства, установлено, что в ноябре 2010 года жительницу Емвы приняли на учет нуждающихся в жилых помещениях. В 2019 году дом, в котором жила семья, признали непригодным. Вопреки законодательству, новое жилье им не предоставили.

После проверки надзорный орган направил в суд иск с требованием предоставить женщине по договору социального найма благоустроенное жилье в Емве.

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