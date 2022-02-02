В Печоре из-за прорыва трубопровода без тепла остался детский дом и паллиативное отделение

Фото: архив КП

Печорская межрайонная прокуратура намерена проверить причины аварии на трубопроводе, произошедшей 30 января. Из-за ЧП без тепла остались 24 многоквартирных жилых дома, паллиативное отделение Печорской ЦРБ и Детский дом №17.

По информации ведомства, проверка выявила 18 нарушений в деятельности эксплуатирующей организации ООО «ТЭК-Печора». По информации надзорного органа повторно не проводились гидравлические испытания, отсутствуют документы технического освидетельствования, не было также испытаний на максимальную температуру, а также ряд других нарушений.

Прокурор Печоры внес представление в адрес организации, а также администрации района. В отношении генерального директора ООО «ТЭК-Печора» возбудили административное дело о нарушении правил использования и эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей.

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