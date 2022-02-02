В Сыктывкаре за антисанитарию закрыли бар «Винный погреб»

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Роспотребнадзор Коми обнаружил создающие угрозу здоровью населения нарушения в баре «Винный погреб», сообщили в УФССП региона. В настоящий момент деятельность заведения приостановили на 90 суток.

По предоставленной информации, у сотрудников предприятия не было специальной рабочей одежды и медкнижек, а в самом помещении царила антисанитария. В частности, в зале не было вентиляции, отсутствовал цех холодной и горячей воды.

В настоящий момент приставы опечатали холодильники, морозильную камеру и терминалы.

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