Жителя Ухты получил три года условного срока за распространение порнографии

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В Ухте вынесли приговор 40-летнему местному жителю за распространение и публичную демонстрацию порнографии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации мужчина, находясь на работе, размесил в социальной сети «Вконтакте» порновидео. Файл был в свободном доступе в течение двух месяцев.

Свою вину мужчина не признал, однако собранные доказательство указали, что он все-таки нарушил закон. За свой поступок фигурант уголовного дела получил наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком на три года и конфискацией компьютерного оборудования.

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