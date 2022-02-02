В Коми выделили 300 млн рублей на бесплатные лекарства больным коронавирусом

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Правительство Коми приняло решение выделить еще 300 млн рублей на льготные лекарства амбулаторным больным с COVID-19. По информации пресс-службы регионального минздрава, решение принято в связи с резким увеличение числа заболевших.

– В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Республике Коми потребность в лекарственных препаратах от коронавируса выросла в несколько раз, – отмечается в сообщении.

Средства поступят из регионального бюджета. Всего выделят более 300 млн рублей по поручению главы республики Владимира Уйбы.

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