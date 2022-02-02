«Это еще не предел»: Владимир Уйба прокомментировал абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 в Коми

Фото: vk.com/pressrkomi

В Коми накануне был установлен абсолютный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Тревожные цифры прокомментировал в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба. По его словам, Коми перешагнула психологическую черту объема заболевших.

- Это еще не предел, - заявил руководитель региона.

Он также рассказал, что делается для борьбы с новым штаммом, который оказался в несколько раз заразнее предшественника. Так, в городах и районах Коми развернули дополнительные койки для ковид-пациентов. На сегодняшний день из 1592 мест заняты 1 117.

- Несмотря на то, что говорилось о том, что «омикрон» течет легко. На самом деле мы не можем с этим полностью согласиться. «Омикрон» требует стационарной нагрузки, - отметил глава Коми.

По словам Владимира Уйба, из 1 033 заболевших вакцинированы только 15 человек. Они лечатся дома. Среди трех умерших нет привитых.

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