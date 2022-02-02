Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 7:17

Жителей Коми ждет в феврале дополнительный выходной

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Жители Коми отдохнут в феврале на один день больше. Как сообщили в федеральном Минтруде, это связано с празднованием Днем защитника Отечества.

Праздник выпадет на середину рабочей недели - среду, 23 февраля. Затем жители республики отработают еще два дня и уйдут на заслуженные выходные.

Следующие дополнительные дни отдыха ожидаются в марте.

Так, в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтруд напомнил, сколько еще дней будем отдыхать в 2022 году (подробности)

0