Жителей Коми ждет в феврале дополнительный выходной

Фото: архив "КП"

Жители Коми отдохнут в феврале на один день больше. Как сообщили в федеральном Минтруде, это связано с празднованием Днем защитника Отечества.

Праздник выпадет на середину рабочей недели - среду, 23 февраля. Затем жители республики отработают еще два дня и уйдут на заслуженные выходные.

Следующие дополнительные дни отдыха ожидаются в марте.

Так, в честь Международного женского дня отдыхать будем с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

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