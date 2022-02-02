Учитель из Коми честно высказался о дистанционном обучении

Фото: из личного архива А. Гаврилова

Учитель ухтинской школы Александр Гаврилов поделился своим мнением о дистанционном обучении, на которое перешли городские учебные заведения из-за высокой заболеваемости среди детей. По словам педагога, все понимают, что это вынужденная мера, однако и в таком формате обучения можно найти свои плюсы.

Александр Гаврилов выделил для себя пять главных положительных моментов дистанционки. Это сохранение доступности образования, его непрерывность, развитие функциональной грамотности ребенка Также, по словам учителя, родитель выступает как полноправный участник образовательного процесса и включается в деятельность ребенка. Последним пунктом идет то, что и учителя обязаны осваивать и применять новые технологии.

Педагог выразил надежду на то, что скоро все его ученики вернутся за парты и он встретится с ними лично. Ведь «живое слово» учителя все же не заменить никакими технологиями, уверен Гаврилов.

- На данный момент это необходимая мера, которая позволит всем нам сохранить наше здоровье, давайте будем выстраивать партнёрские отношения и тогда обучение с применением дистанционных образовательных технологий не будет казаться чем то пугающим и принесёт определенный результат. Ситуация стабилизируется и мы обязательно встретимся с нашими дорогими учениками в очном формате в стенах родной школы, - заключил педагог.

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