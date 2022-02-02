Жителям Коми объяснили, чем отличается кашель при «омикроне»

Врач-пульманолог Александр Пальман рассказал телеканалу «Москва-24»об особенностях течения болезни при омикроне. По его словам, этот штамм часто вызывает у людей горловой кашель.

У пациентов с омикрон-штаммом чаще встречаются бронхиты и фарингиты, чем пневмония и пневмонит. Также врач отметил, что при этом варианте коронавируса лёгкие страдают реже.

- Если поражение всё-таки есть, то оно бывает в менее тяжёлой степени, чем при предыдущих штаммах, в принципе, при омикроне такое явление встречается редко - объяснил Пальман.

Врач отметил, что для омикрона характерны симптомы гриппа и ОРВИ, и что более лёгкое течение заболевания даёт надежду на то, что в скором времени ковид станет обычной респираторно-вирусной инфекцией.

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