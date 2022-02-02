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Общество2 февраля 2022 7:21

Стало известно, когда возобновят плановые операции для онкобольных в Коми

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Стало известно, когда возобновятся плановые операции для онкобольных в Коми республиканском онкологическом диспансере. Об этом заявил заместитель главного врача Андрей Галин.

Плановую медицинскую помощь в Коми закрыли 24 января. Это было связано с новой волной коронавируса. Врачи, которые оказывали специализированные медуслуги, теперь работают как врачи-инфекционисты. Из-за распространения коронавируса в онкодиспансере, как и во всех медучреждениях, приостановили плановую помощь. Как передает телеканал «Коми Гор», возобновить проведение операций там планируют ориентировочно через неделю.

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