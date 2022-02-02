В Коми два человека украли фигурку лисы: их будут судить

Фото: архив КП

Двоих жителей села Выльгорт Сыктывдинского района обвиняют в краже новогодней фигурки лисы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ночь на 8 января пьяные молодые люди находились рядом с Сыктывкарским колледжем сервиса и связи. Они заметили светящуюся фигурку лисы. Злоумышленники отсоединили новогоднюю инсталляцию от электричеств и унесли ее. Молодые люди спрятали лису во дворе дома одного из них.

Утром дворник колледжа обнаружил пропажу и обратился в полицию. Злоумышленников быстро нашли, поскольку кражу зафиксировали камеры. Фигурку изъяли и вернули на место. Фигуранты признали свою вину. Они объяснили, что украли лису, чтобы украсить ею свой двор. Уголовное дело направили в суд.

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