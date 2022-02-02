В Сыктывкаре и Ухте установлен рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

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Коми четвертый день подряд обновляет рекорд по количеству зараженных коронавирусом, выявленных за сутки. По состоянию на 2 февраля, в республике диагностировано 1 274 новых случая, половина из которых приходится на два города - Сыктывкар и Ухту.

Так, в столице Коми, занимающей традиционно первое место антирейтинга, обнаружено 393 человека с ковидом. На 31 нового заболевшего меньше зарегистрировано в Ухте, которая занимает вторую строчку топа самых зараженных городов Коми.

Почти в пять раз меньше заболевших зафикисровано в Сосногорском районе. Там положительный ПЦР-тест пришел 72 пациентам.

По данным регионального Роспотребнадзора, напряженная эпидобстановка складывается и в других регионах Коми. Так, в Усинске диагностировано 65 новых случаев заражения, Воркуте – 64, Сысольском районе – 48, Троицко-Печорском – 38, Койгородском – 35.

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