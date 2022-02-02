Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 10:16

В Сыктывкаре и Ухте установлен рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Коми четвертый день подряд обновляет рекорд по количеству зараженных коронавирусом, выявленных за сутки. По состоянию на 2 февраля, в республике диагностировано 1 274 новых случая, половина из которых приходится на два города - Сыктывкар и Ухту.

Так, в столице Коми, занимающей традиционно первое место антирейтинга, обнаружено 393 человека с ковидом. На 31 нового заболевшего меньше зарегистрировано в Ухте, которая занимает вторую строчку топа самых зараженных городов Коми.

Почти в пять раз меньше заболевших зафикисровано в Сосногорском районе. Там положительный ПЦР-тест пришел 72 пациентам.

По данным регионального Роспотребнадзора, напряженная эпидобстановка складывается и в других регионах Коми. Так, в Усинске диагностировано 65 новых случаев заражения, Воркуте – 64, Сысольском районе – 48, Троицко-Печорском – 38, Койгородском – 35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У детей слезы и психозы»: в Сыктывкаре родители школьников отказываются от дистанционного обучения (подробности)

0