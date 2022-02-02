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В Коми увеличили пособие малоимущим кормящим матерям на покупку продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

В прошлом году такое пособие в месяц получали в среднем 770 малоимущих кормящих матерей. На эти цели потратили 6,5 миллиона рублей. Кроме того, помощью на покупку продуктов воспользовались более 7,3 тысячи беременных женщин. На эти выплаты потратили еще 32,8 миллиона рублей. С 1 января пособие малоимущим кормящим матерям увеличили до 703 рублей. Обратиться за его назначением можно в центр социальной защиты, МФЦ или через портал Госуслуг.

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