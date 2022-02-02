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Происшествия2 февраля 2022 11:25

Сыктывкарка взяла в кредит 3 миллиона рублей и перевела мошенникам

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара около 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарке позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила, что от имени жительницы Коми поступили заявки на выдачу кредитов. Горожанка эту информацию опровергла. Тогда звонившая предупредила, что вопрос об отмене кредитных заявок необходимо решать с правоохранителями.

Несколько дней сыктывкарке звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими. Лжесиловики убедили женщину оформить кредиты в пяти банках и все деньги перевести на «безопасный» счет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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