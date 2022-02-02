В Коми работодателя, из-за которого погиб под завалами 31-летний рабочий, привлекут к ответственности

Фото из личного архива погибшего

Гострудинспекция Коми завершила расследование по факту гибели 31-летнего Валентина П., умершего под завалами здания в Ухте. Напомним, трагедия произошла в конце декабря прошлого года. На улице Машиностроителей обрушилось старое здание, принадлежащее местному предпринимателю, под завалами которого и остался молодой человек.

Как установила республиканская инспекция, работы выполнялись с серьезными нарушениями техники безопасности. Также при расследовании выяснилось, что на выполнение демонтажа здания у предпринимателя не было оформленного наряда-допуска.

- Для выполнения работ работодатель не обеспечил проведение обучения и проверку знаний по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работнику, допустил работника к выполнению работ без прохождения обязательного предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования, - говорится в результатах проверки.

В ведомстве добавили, что виновные в нарушении законодательства о труде и охране труда лица установлены. Материалы расследования несчастного случая направлены в прокуратуру в целях рассмотрения вопроса о привлечении предпринимателя к уголовной ответственности.

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