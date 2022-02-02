Жительница Коми вступилась за сожителя и избила полицейских

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В Воркуте 49-летнюю местную жительницу обвиняют в двух эпизодах применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Сожитель воркутинки находился пьяным в общественном месте. За это полицейские решили доставить его в полицию. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Пьяная воркутинка решила помешать силовикам. Для этого она несколько раз ударила правоохранителей руками и ногами. Аналогичное преступление жительница Заполярья совершила и в отношении сотрудника ППС, прибывшего для подкрепления в составе другого наряда. Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело направят в суд.

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