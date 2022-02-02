Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 13:43

Жительница Коми вступилась за сожителя и избила полицейских

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте 49-летнюю местную жительницу обвиняют в двух эпизодах применения насилия в отношении полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Сожитель воркутинки находился пьяным в общественном месте. За это полицейские решили доставить его в полицию. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Пьяная воркутинка решила помешать силовикам. Для этого она несколько раз ударила правоохранителей руками и ногами. Аналогичное преступление жительница Заполярья совершила и в отношении сотрудника ППС, прибывшего для подкрепления в составе другого наряда. Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело направят в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми избил посетителя кафе и полицейского

0