Уйба рассказал о количестве привитых среди заболевших коронавирусом

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Стало известно количество привитых среди людей, у которых диагностировали коронавирус в Коми. Соответствующие данные в своем видеообращении озвучил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона отметил, что за сутки выявили 1274 новых случаев заболевания коронавирусом.

– Мы каждый день бьем рекорды, также как и вся страна, – сказал глава Коми.

По его данным, 141 заболевший был привит от коронавируса. Уйба уточнил, что 105 из них лечатся дома. Всего в Коми завершили вакцинацию 408 тысяч человек, а ревакцинацию – 74 тысячи. В настоящее время в республике имеется 137 тысяч доз вакцины. На сегодняшних день в Коми развернуто 1592 ковидных койки, и 1260 из них заняты.

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