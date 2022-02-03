Администрация Ухты заплатит за нападение собаки на ребенка 100 тысяч рублей

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По иску прокуратуры с администрации Ухты взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на семилетнего ребенка.

По информации ведомства, ЧП произошло 6 октября во дворе дома, когда животное внезапно укусило мальчика, с его слов, в лицо и плечо. Отогнать пса удалось прохожему, который оказал первую помощь пострадавшему. В больнице ребенку диагностирована укушенная рана плеча и лица. Его вылечили и вакцинировали от бешенства. Ущерб здоровью оценен как легкий.

После произошедшего прокуратура подала в суд на администрацию города за то, что те ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по отлову животных. Суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей.

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