Минздрав Коми обратился к местным жителям из-за тяжелой ситуации с коронавирусом

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Минздрав Коми накануне, 2 февраля, опубликовал в социальных сетях обращение к жителям республики. В министерстве попросили из-за стремительного увеличения числа заболевших коронавирусом и сложной эпидемиологической ситуации «проявить гражданскую позицию и всемерно поддерживать те беспрецедентные усилия, которые сейчас направлены на борьбу с пандемией COVID-19».

В минздраве региона сообщили, что сейчас скорая помощь и пункты сбора анализов перегружены в разы, пояснив, что именно из-за этого возникают очереди и задержки результатов тестирования.

– Врачи работают на грани своих возможностей, тоже болеют, им на помощь приходят студенты и ветераны отрасли. Важно всем нам относится с пониманием друг к другу в момент испытаний. Соблюдать меры профилактики (социальная дистанция, ношение масок, работа на дому и т.д.), а также специально разработанные рекомендации Минздрава России, направленные на разгрузку первичного звена здравоохранения, – отметили в министерстве.

В случае повышения температуры выше 38 градусов и ее сохранения больше двух суток, заболевшим посоветовали звонить в единую службу 122 или колл-центр поликлиники. В случае одышки и чувства нехватки воздуха, посоветовали обращаться в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

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