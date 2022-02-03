Глава Коми сократил срок изоляции для вахтовиков до семи дней

Фото: администрация главы Коми

Накануне, 2 февраля, глава Коми Владимир Уйба внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В новой редакции документа в частности указано на необходимость сократить сроки изоляции вахтовиков с 14 до семи дней.

Согласно указу, при наличии сотрудника, работающего вахтовым методом, отрицательного результата ПЦР-тестов и при отсутствии антител, его нужно временно изолировать на срок до семи дней.

Изменен также интервал двукратного тестирования на коронавирус методом ПЦР для сотрудников социальных организаций, где дети находятся круглосуточно. Теперь обследование нужно проводить с периодичностью раз в семь дней вместо 14.

Также необходимо каждому прибывшему в санаторно-курортное учреждение отдыхающему во время заезда предоставить документы о перенесенных прививках, заболеваниях и справку об отсутствии контакта с инфицированными больными, в том числе коронавирусом в течение последний семи дней. Документ должен быть получен не позднее, чем за три дня до отъезда.

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