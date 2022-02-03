В Минздраве Коми прокомментировали ситуацию с незахороненным телами в морге Воркуты

Фото: архив "КП"

В морге Воркуты с 2021 года остаются тела умерших, которых не хоронят. По словам горожанам, медучреждении насчитывается около 15-20 трупов. Данную ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день в морге остаются 11 невостребованных тел. Трупы не забирают из-за того, что либо некому это сделать, либо у близких не хватает денег на погребение.

- Тела оформили в МУП «Специализированная похоронная служба» для захоронения за счет средств органов местного самоуправления. Так по закону организация может поступить при невостребованности тел. Дат вывоза умерших из морга ведомству предприятие не предоставляло, - цитирует Минздрав БНК.

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