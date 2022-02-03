Спасатели Коми эвакуировали из леса замерших поисковиков закладок

Фото: архив "КП"

В Сосногорске сотрудники «СПАС-Коми» спасли двоих мужчин 41 и 35 лет, которые заблудились в лесу за швейной фабрикой. Один из сосногорцев обморозил ноги, так как, по его словам, он потерял подошву от ботинок.

Спасателям мужчины рассказали, что не смогли найти обратную дорогу, а на вопрос, почему же они просто не пошли по своим следам, ответить не смогли. Предположительно, заблудившиеся искали наркотики, найдя закладку, сразу же и употребили ее.

Как сообщает «Комиинформ», мужчин погрузили на сани и вывезли из леса на снегоходе. До автомобильной дороги Ухта-Сосногорск было необходимо преодолеть 800 м. Там местных жителей ожидали врачи скорой помощи и полиция.

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