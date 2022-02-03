В Коми обнаружен труп пропавшего 46-летнего Александра Рочева

Фото: «Лиза Алерт»

Поиски пропавшего 46-летнего Александра Рочева из Ухты завершены. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт». Добровольцы рассказали, что мужчина был найден мертвым.

- Найден. Погиб, - коротко отписали они в официальной группе поисков.

Напомним, ухтинец пропал еще 20 января. Он вышел из дома и не вернулся. По словам близких, в последний раз Александра видели в садовом товариществе «Синеглазка».

По факту смерти мужчина организована проверка.

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