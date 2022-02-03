В Сыктывкаре суточный прирост зараженных превысил 400 случаев

Фото: архив "КП"

Сыктывкар продолжает лидировать с новым рекордом в рейтинге самых зараженных коронавирусом городов и районов Коми. Это следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

За сутки в столице Коми обнаружено еще 414 случаев инфицирования. В Ухте за это время диагностировано 350 фактов заражения. Тройку замыкает Воркута с 62 свежими случаями.

Также напряженная обстановка складывается в Сосногорском районе (+54), Усинске (+46), Княжпогостском районе (+21), Прилузском (+20) и Усть-Куломском (+19) районах.

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