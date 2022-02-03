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Происшествия3 февраля 2022 11:02

Жительница Коми перевела мошенникам 382 тысячи рублей

Источник:kp.ru
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Фото: pixels.com

Фото: pixels.com

Жительница Ухты 1953 года рождения перевела мошенникам 382 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинке позвонил неизвестный и заявил, что та выиграла 633 тысячи рублей в лотерее в социальной сети «ВКонтакте». Для того, чтобы получить деньги, собеседник попросил оплатить сопутствующие расходы. Ухтинка взяла три кредита и перевела 382 тысячи рублей. После этого телефон звонившего оказался выключен. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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