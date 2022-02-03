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Общество3 февраля 2022 12:22

В Коми должника заставили благоустраивать село

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

Должник по алиментам обязали безвозмездно благоустраивать Усть-Кулом. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 32-летний бизнесмен задолжал дочери больше полумиллиона рублей. За это он был ограничен в пользовании спецправом. Мужчина получил постановление судебного пристава и предупреждение о последствиях нарушения этого запрета. Несмотря на это, должник все-таки сел за руль чужого внедорожника. На него составили административный протокол. Мужчине назначили 60 часов обязательных работ.

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