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Происшествия3 февраля 2022 12:26

В аэропорту Сыктывкара мужчина угрожал перерезать себе горло, а затем умер

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Житель Сыктывкара умер в здании аэропорта. Перед этим он напал на сотрудников медпункта и угрожал убить себя.

По данным издания «Комиинформ», в кабинет медработников ворвался неизвестный мужчина лет 45-50. С порога он начал кричать и заявил, что перережет себе горло, а затем, схватит молоток невропатолога, стал размахивать им и угрожать медикам.

Испуганные сотрудники поспешили эвакуироваться и некоторым даже пришлось убегать через окно. Ошарашенные работники утверждают, что мужчина был под действием наркотиков.

Через некоторые время мужчину схватили и вывели на улицу, однако там ему стало плохо. Сыктывкарца отвели в санчасть, где он и умер. Предположительно, причиной смерти стала передозировка.

По факту гибели мужчины организована проверка.

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