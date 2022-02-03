В Коми намерены осудить 17-летнюю основательницу клуба самоубийц

Фото: архив "КП"
В Коми 17-летняя студентка местного колледжа обвиняется в организации запрещенных игр. Подросток взяла на себя роль организатора группы смерти - сообщества, где участникам раздают задания, приводящие к гибели.
Уголовное дело уже направлено в сыктывкарский горсуд. Как рассказали в пресс-службе суда, девочка давала запрещенные указания, в том числе и несовершеннолетнему, всего было отмечено два эпизода.
К счастью, игры подростка ни к чему не привели, так как участники посчитали задания скучными и сами покинули группу.
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