В Коми намерены осудить 17-летнюю основательницу клуба самоубийц

Фото: архив "КП"

В Коми 17-летняя студентка местного колледжа обвиняется в организации запрещенных игр. Подросток взяла на себя роль организатора группы смерти - сообщества, где участникам раздают задания, приводящие к гибели.

Уголовное дело уже направлено в сыктывкарский горсуд. Как рассказали в пресс-службе суда, девочка давала запрещенные указания, в том числе и несовершеннолетнему, всего было отмечено два эпизода.

К счастью, игры подростка ни к чему не привели, так как участники посчитали задания скучными и сами покинули группу.

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