Школы Коми могут выйти на очное обучение с 7 февраля

Фото: архив КП

Образовательные организации Коми могут выйти на очное обучение с понедельника, 7 февраля. Такой прогноз озвучил замначальника отдела эпидемиологического надзора республиканского управления Роспотребнадзора Богдан Гнатив.

По его словам, заболеваемость ковидом среди школьников снижается. Гнатив отметил, что наилучшая ситуация сложилась в Сыктывкаре. При этом от обстановки в других городах она отличается незначительно. Сейчас Роспотребнадзор изучает информацию о заболевших. В пятницу, 4 февраля, ведомство примет решение о том, стоит ли школьникам продолжить учиться очно. Гнатив подчеркнул, что на этой неделе темп прироста заболевших ковидом замедлился. Как передает «Комиинформ», за последние три дня количество заболевших детей значительно снизилось по сравнению с тремя днями прошлой недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число зараженных коронавирусом в Коми превысило 108 тысяч человек

Все показатели за сутки увеличились