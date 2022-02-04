Экс-начальник отдела «Жилкомхоза» в Эжве подозревается во взяточничестве

Фото: архив КП

Следком Коми сообщил, что в Эжве бывшего начальника отдела материально-технического снабжения «Жилкомхоза» подозревают в крупном взяточничестве. Материалы в его отношении собраны сотрудниками ФСБ, МВД и СК.

По предварительной версии, в период с 2015 по 2017 год фигурант уголовного дела получал незаконное денежное вознаграждение за выбор организаций во время закупок. Размер причиненного ущерба не уточняется.

В СК сообщили, что в настоящий момент подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент идет расследование других эпизодов преступной деятельности сотрудника предприятия.

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