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Общество4 февраля 2022 3:45

Экс-начальник отдела «Жилкомхоза» в Эжве подозревается во взяточничестве

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Следком Коми сообщил, что в Эжве бывшего начальника отдела материально-технического снабжения «Жилкомхоза» подозревают в крупном взяточничестве. Материалы в его отношении собраны сотрудниками ФСБ, МВД и СК.

По предварительной версии, в период с 2015 по 2017 год фигурант уголовного дела получал незаконное денежное вознаграждение за выбор организаций во время закупок. Размер причиненного ущерба не уточняется.

В СК сообщили, что в настоящий момент подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент идет расследование других эпизодов преступной деятельности сотрудника предприятия.

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