Несколько стран подтвердили участие в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

Фото: минспорта Коми

Министерство физической культуры и спорта сообщило, что несколько стран подтвердили свое участие в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре.Предварительное согласие дали сборные группы «А» – Эстонии, Венгрии, Финляндии, Казахстана, Норвегии, Швеции. Согласилась принять участие также и сборная России. В ближайшее время ожидается ответ от США и Германии.

– Безусловно, обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут повлиять на окончательный состав команд-участниц. От этого сейчас не застрахован никто. Однако, мы очень надеемся, что в Сыктывкаре в марте-апреле сыграют все сильнейшие сборные. Организаторы проделали огромную работу и готовы принять у себя чемпионат мира, – рассказала министр физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.

Проведение матчей среди группы «А» запланировано в период с 27 марта по 3 апреля, а игры сборных группы «Б» – с 8 по 13 марта.

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