Родители из Сыктывкара предложили из-за дистанционки продлить учебный год

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Накануне, 3 февраля, в общественной приемной главы Коми Владимира Уйбы прошла прямая линия, на которой родители могли задать вопросы по дистанционному обучению. Один из дозвонившихся предложил продлить учебу до конца июня.

Такое предложение родитель мотивировал дистанционным обучением, из-за которого возможно, что школьники не успеют охватить всю школьную программу.

В ответ на предложение начальник образования Ольга Бригида сообщила, что такой вариант рассматривается. Однако при принятии решения нужно учесть тот факт, что карантин, который вводили в ноябре 2021 уде спровоцировал продление учебного года и сдачу экзаменов в июне.

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