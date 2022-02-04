В Ухте откроют еще одну ПЦР-лабораторию и кислородную станцию

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В своем обращении накануне, 3 февраля, Владимир Уйба рассказал, что в Ухте откроют два новых медицинских объекта в помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, скоро в городе откроется новая ПЦР-лаборатория с производительностью до 500 анализов в смену и кислородная станция.

Уйба проинформировал, что открытие лаборатории запланировано в городской больнице. Сейчас объект уже полностью смонтирован и ждет разрешения от Роспотребнадзора.

В той же больнице откроется кислородная станция. Такое решение было принято в связи с тем, что республика столкнулась с дефицитом кислорода. Производительность станции – 1 000 литров кислорода в минуту.

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