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Общество4 февраля 2022 5:45

В Ухте откроют еще одну ПЦР-лабораторию и кислородную станцию

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В своем обращении накануне, 3 февраля, Владимир Уйба рассказал, что в Ухте откроют два новых медицинских объекта в помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, скоро в городе откроется новая ПЦР-лаборатория с производительностью до 500 анализов в смену и кислородная станция.

Уйба проинформировал, что открытие лаборатории запланировано в городской больнице. Сейчас объект уже полностью смонтирован и ждет разрешения от Роспотребнадзора.

В той же больнице откроется кислородная станция. Такое решение было принято в связи с тем, что республика столкнулась с дефицитом кислорода. Производительность станции – 1 000 литров кислорода в минуту.

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