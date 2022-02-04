В Печоре поймали трех браконьеров и оштрафовали каждого на 30 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Печорском городском суде признали виновными в незаконной добыче троих местных жителей, сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантов уголовного дела поймали в сентябре 2021 года во время того, как они рыбачили на лодке. Для улова они использовали невод, добыв 41 хариуса, 15 сигов, 3 язей и 3 ряпушки. Общий ущерб оценивается в 55 тысяч рублей.

Суд принял во внимание, что браконьеры возместили причиненный ущерб, назначив каждому наказание в размере 30 тысяч рублей. Также конфискована принадлежащая одному из нарушителей лодка с мотором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми спасли упавшего в болото оленя (подробнее)