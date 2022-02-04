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Общество4 февраля 2022 6:15

В Печоре поймали трех браконьеров и оштрафовали каждого на 30 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печорском городском суде признали виновными в незаконной добыче троих местных жителей, сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантов уголовного дела поймали в сентябре 2021 года во время того, как они рыбачили на лодке. Для улова они использовали невод, добыв 41 хариуса, 15 сигов, 3 язей и 3 ряпушки. Общий ущерб оценивается в 55 тысяч рублей.

Суд принял во внимание, что браконьеры возместили причиненный ущерб, назначив каждому наказание в размере 30 тысяч рублей. Также конфискована принадлежащая одному из нарушителей лодка с мотором.

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