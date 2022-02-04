Минобразования Коми объяснил, почему школьникам перестали выдавать сухпайки на дистанционке

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В Коми перестали выдавать сухпайки для школьников, обучающихся на дистанте. Родители детей задались вопросом, почему так произошло, ведь в первую волну ковида еду выдавали пакетами. Объяснять ситуацию пришлось замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Олегу Холопову.

В эфире телеканала «Юрган» он рассказал, что региональное ведомство связывалось по данному поводу с федеральными министерством. В Минпросвещения России заявили, что горячее питание не может быть заменено на сухие продуктовые наборы.

Также чиновник напомнил, что в первую волну коронавируса ограничения были намного жестче, что ударило по бюджету многих семей, а сухпайки были определенной соцпомощью.

- Здесь четкая позиция. Да, в первую волну ковида была организована выдача сухих пайков. Но нужно понимать, что тогда это было в большей степени как социальная поддержка семей с детьми. Был локдаун, - объяснил Холопов.

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