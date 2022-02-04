Фото: Ксения ВЫСОТИНА

За неделю в Коми подорожало детское питание и морковь. Об этом сообщает Комистат.

Так, мясные консервы для детского питания подорожали на 7,6%, а овощные – на 3,9%. Цены на колбасы полукопченые выросли на 2%, на хлеб ржаной — на 1%. Кроме того, масло сливочное стало дороже на 0,8%, а сахар – на 0,5%. За неделю яйца подешевели на 2,7%, а колбасы вареные и гречка – на 0,2%. Морковь подорожала на 5,2%, свекла и огурцы – на 3,7%, капуста – на 3,5%, бананы – на 1,3%. Туалетная бумага подорожала на 10%, шампуни – на 2,5%, а смартфоны подешевели на 1,7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За 10 дней в Коми подорожала капуста и лук