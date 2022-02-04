Близ границ с Коми обнаружены новые очаги бешенства

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В граничащем с Коми Ненецком автономном округе обнаружили новые очаги бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутреннего контроля и надзора НАО.

Как рассказали в ведомстве, мертвую лисицу, больную бешенством, обнаружили в Нарьян-Маре. 1 февраля вирус подтвердился лабораторно. Кроме того, бешенство обнаружили в Каратайте. В конце января туда забрел песец. Животное вело себя агрессивно. Песец нападал на собак, поэтому его пришлось убить. После этого у животного лабораторно подтвердилось бешенство.

Департамент утвердил план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства в Юшарском сельсовете. Ветеринары делают прививки домашним животным, а также проводят дезинфекцию.

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