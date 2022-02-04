В Сыктывкаре 50-летний мужчин убил своего собутыльника

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В Сыктывкаре вынесли приговор 50-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве своего 55-летнего знакомого. О подробностях уголовного дела рассказали в СУ СК России по Коми.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла на Первомайской улице в одной из квартир города. Мужчины во время пьяного застолья сильно поругались и осужденный ударил своего собутыльника ножом в грудь. Сыктывкарец умер от тяжелой травмы сердца и обильной кровопотери.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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