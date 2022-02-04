Роспотребнадзор разрешил школам Сыктывкара и Ухты выйти с дистанционного обучения

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Школы Сыктывкара и Ухты со следующей недели выйдут на очное обучение. Разрешение продолжить учебный процесс в привычном формате дал республиканский Роспотребнадзор.

Причиной такого решения стало снижение заболеваемости среди детей в возрасте 7-14 лет. Ведомство также разрешило кружкам и секциям выйти с дистанционки.

- С 7 февраля начнут работу школы Сыктывкара и Ухты. К очному обучению возвращаются и учреждения дополнительного образования, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На данный момент все учебные заведения проводят санитарную обработку помещений. Также на входе в школу будет усилен «утренний фильтр». Детей с симптомами ОРВИ и коронавируса просят оставаться дома.

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