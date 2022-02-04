В Сыктывкаре трое детей оказались в больнице после катания на тюбинге

Фото: архив "КП"

Трое детей были госпитализированы с различными травмами и обморожением в больницу Сыктывкара. Юные горожане были госпитализированы после катания на надувных санках.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на региональный Минздрав, первый ребенок получил травму поясницы, еще один - травму локтя, а третий - ушибленную рану лба. К тому же, двое из них получили обморожения во время зимней прогулки.

Уточняется, что всем пациентам оказана медицинская помощь и их здоровью теперь ничего не угрожает.

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