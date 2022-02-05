Антипрививочник из Коми попытался оспорить отстранение от работы и проиграл

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Житель Ухты не смог в суде оспорить решение руководства отстранить его от работы после отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. По его мнению, отстранение было незаконным и нарушало его права.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что мужчина работает в сфере торговли, работники которой были обязаны пройти процедуру вакцинации, если у них не было противопоказаний. В противном случае их ждало отстранение.

- В связи с осуществлением организацией деятельности в сфере торговли, последнее было обязано исполнить требование вышеуказанного постановления Главного государственного санитарного врача по Коми, в связи с чем, генеральным директором организации обоснованно и законно принят приказ о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции, - говорится в релизе.

Таким образом, ухтинец, отказавшийся от вакцинации, правомерно отстранен от работы. Решение вступило в законную силу.

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